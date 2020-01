Aduana del Chuy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lunes 6 de enero 11:20, llegamos a la frontera de Uruguay- Brasil, en Chuy.



Nos colocamos al final de la cola de 18 personas para registrar la salida de Uruguay, en el contenedor donde se realiza el egreso de Uruguay. Luego de 40 minutos estábamos en el lugar 2, para ser atendidos y la fila ya contaba con más de 30 personas. A las 12:01, la funcionaria que se encontraba atendiendo en la única ventanilla habilitada en el contenedor cierra su ventana y comunica sólo a la persona que encabezaba la fila, que debía cruzar al edificio central del otro lado de la ruta para realizar el trámite. Edificio en el cual ya había una larga cola formada para realizar los ingresos a Uruguay.



No hace falta detallar todas las fallas de este procedimiento, está clarísimo.

Como uruguayos estamos acostumbrados a este destrato, y pocas veces reclamamos. Es inconcebible que un país como el nuestro, que vive en gran parte del turismo, no cuente con funcionarios preparados y sobre todo dotados de buena educación en el trato del turista.



La cola estaba integrada en su mayoría por brasileños y argentinos; ¿esa es la imagen de país turístico que deseamos dar?



¿No puede el jefe de esta funcionaria coordinar los horarios y descansos de sus funcionarios de forma que esto no ocurra?



¿No puede esta funcionaria salir de su mostrador 15 minutos antes de cerrar e indicar hasta dónde va a atender y a partir de quién no, para que se vayan formando en otra parte?



¿No pueden poner un cartel que diga "se atiende hasta las 12:00", para prevenir este problema?



¿No puede repartir un número a las 30 personas que esperan en la fila, al menos, para asegurar el orden de atención en la siguiente oficina?



Carecemos de buen trato y nos falta muchísima educación en la relación con personas, clientes y menos turistas.



La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no queremos mejorar? Porque es evidente que no hay voluntad.



¿Cómo esperamos que el turista desee volver?