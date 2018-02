Adiós juventud

@|En la gran mayoría de los casos cuando entramos a esa etapa de la vida tan hermosa como la juventud los seres humanos nos plantemos varios objetivos: la novia, irnos a vivir solos, el trabajo deseado, entre otras más. Incluso nos fijamos ciertas estrategias para lograr esos anhelados objetivos.

Al transcurrir las primaveras nos damos cuenta que no era tan fácil como creíamos. Las promesas que nos hicimos para determinado lapso se van atrasando, pero están ahí, sabemos que con esfuerzo y trabajo las vamos a cumplir, cosa que no pasa con las promesas que realizó el gobierno en la campaña electoral.



Prometieron no aumentar los impuestos, y vaya que no cumplieron con su palabra; prometieron apoyar al sector agropecuario al cual después de varios gritos de ahogado le otorgaron una “mesa de trabajo”; prometieron seguridad la cual fue arrebatada luego de que el Sr. Presidente ratificara y apoyara la gestión del Ministro Bonomi… es que por momentos se muestran como adolescentes porfiados y orgullosos.



Y así podríamos seguir y seguir con promesas incumplidas y que en este caso no se las prometieron a uno mismo, sino que estas propuestas se las hicieron a todo un país y los resultados están a la vista.



Es que la juventud es una etapa hermosa que tanto mujeres como hombres disfrutamos, pero políticos con mentalidad de jóvenes no necesitamos, lo que sí necesitamos son jóvenes ideas de hombres y mujeres que quieran hacer grande a nuestro país.