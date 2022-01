Adios Carnaval...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si algo nos faltaba para definir al Carnaval uruguayo, como un “comité de base frenteamplista”, ha sido la discriminación sufrida y la consecuente decisión del multifacético Luis A. Carballo, de no presentarse este año, donde participaría como en años anteriores, parodiando con Los Zíngaros.



A la salida del gobierno de facto, el Carnaval se comenzó a alinear en su diatriba con la izquierda vernácula, atizando caprichos, pasiones y frustraciones, ayudando luego, en sociedad con la IMM frenteamplista, a la fisura de una paz social que ya venía frágil luego de años de guerrilla urbana.



Ya con el período de gobierno izquierdista, como en tantos otros aspectos sociales y culturales, el FA, con prebendas y beneficios (pro-voto), favoreciendo al gremialismo carnavalero, fue torciendo el sentido picaresco tradicional, hasta transformarlo en una herramienta política para su uso.

Sacándose la careta, sin pudor alguno, en las últimas elecciones, se mostraron todos los carnavaleros unidos, en un lamentable spot publicitario apoyando al FA.



Cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente, pero estas actitudes van minando la convivencia ciudadana y quien no comulga con el pregón izquierdista, o es denostado o lo hacen sentir fuera de lugar y deja de asistir.



Desembozadamente, Cosse, Obaldía y DAECPU, para este Carnaval 2022 y para que no haya más dudas, homenajearán a Tabaré Vázquez intentando un impulso para su veleidoso “Referendo” contra la LUC.



Premonizo qué sucederá y considero lamentable que quienes, como yo, peinamos canas, con… y pico carnavales encima, añorando tablados de barrio y lanza-perfume, sintamos que no nos han invitado a una fiesta popular como debe ser y termine reservada exclusivamente para un grupo minoritario de los ciudadanos que habitamos nuestro querido Uruguay. Si las cosas no cambian, si DAECPU no se siente incriminado, si el MEC no asume una posición más comprometida, si a quien le corresponda o tenga poder para hacer una justa rectificación no lo hace, para muchos será…



¡Adiós Carnaval!