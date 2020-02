¡Adelante Luis!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Dentro de pocos días, la República Oriental del Uruguay recobrará su dignidad, ya que tendremos de Presidente al Dr. Luis Lacalle Pou, un joven que está destinado, no les quepa dudas, a grandes cosas por el país.

Soy de los que piensa, si hablamos en términos deportivos, que es mejor que Messi porque está 2 jugadas adelante.



A ver si me equivoco: cuando votamos en las Internas, alguna prensa y muchos dirigentes "progres" decían que no había acuerdos entre los blancos, y la misma noche de las interna salió como de la galera el nombre de Beatriz.



Y ahora, hace pocos días, pasaba algo similar con la Intendencia de Montevideo y pasó lo que pasa cuando hay dirigentes inteligentes que no miran atrás, sino al futuro y hoy tenemos a Laura Raffo, flor de candidata.

Daniel Martínez dijo que "no la tenían en el radar"; bueno ahora la tienen.

La esperanza de los uruguayos está intacta; que vamos a tener problemas con los maduristas, no les quepa dudas.



Pero de mis mayores aprendí lo que decía el Gran Javier Barrios Amorín: "el espíritu liberal siempre triunfa ante el totalitaro".



Así que Luis, adelante que tienes el apoyo de los uruguayos demócratas, que por suerte son la mayoría.



Vamos a hacer realidad lo de Saravia: "Dignidad arriba, regocijo abajo".