Sobre el acuerdo nuclear iraní

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En la edición de “El País” del 19 del corriente mes, en esta página se publica una carta de la Embajada de la República Islámica de Irán en Montevideo.



En la misma se hace alusión a una entrevista que el diario “El País” le realizó -el 17 de marzo- al actual Vice Primer ministro de Israel y ministro de Justicia Gideon Saar cuando estuvo en nuestro país.



La carta de la Embajada de la República Islámica de Irán a la que hacemos mención, básicamente critica al Vice Primer ministro israelí porque el mismo -en dicha entrevista- plantea acusaciones contra Irán. Entre otros conceptos, la carta de la Embajada iraní expresa que las actividades nucleares de Irán son “pacíficas”. ¿Es realmente así?



¿Por qué el viceprimer ministro israelí cuestiona y condena al gobierno de Irán y al acuerdo nuclear iraní? Lo cuestiona y condena por lo que la carta No dice y quizás algunos lectores puedan desconocer.



La carta No dice que:



1-Irán (aunque lo niegue) estuvo en la organización de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y contra la AMIA (1994), ambos en Buenos Aires.



2-Irán apoya el terrorismo contra Israel, especialmente el de grupos terroristas como “Hizbollah”.



3- "Coherentemente” con lo anterior, Irán abiertamente ha expresado en variadas ocasiones que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Es decir: no es que Irán “solamente” cuestione la política israelí respecto de tales o cuales territorios: directamente dice que Israel debe desaparecer.



4- Además, por si esto fuese poco, gobernantes iraníes como en su momento el presidente Ahmadinejead, han negado reiteradamente el Holocausto.

Con todos estos “antecedentes”: ¿cómo el Viceprimer ministro de Israel no va a acusar al gobierno de Irán? ¿Israel puede tener confianza en el programa nuclear de Irán? ¿Se puede considerar “pacífico” el programa nuclear de un país que niega a Israel el derecho a existir?



El problema no es -nunca fue-con el pueblo de Irán: el problema es con sus gobiernos, el actual y anteriores. Por las mismas razones.



Aspiro a que llegue el día en el que las relaciones diplomáticas y de todo tipo entre Israel y la República Islámica de Irán se normalicen, sobre una base de respeto e igualdad.



Ojalá-Inshallah! Shalom!