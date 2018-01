La actualidad

Ultimos acontecimientos

@| No estoy seguro; ¿será desconcierto, confusión, enfado, hartazgo? Cada día que pasa entiendo menos al mundo en que vive mi país. Vayan algunos ejemplos.



1. Un sindicato (el de Conaprole) pretende “negociar” la entrega de leche a Pili, condicionándola a que la Cooperativa se comprometa a reemplazar los futuros retiros por jubilación de sus funcionarios. O sea, que la dirección de una empresa está condicionada a mantener el número de empleados en forma eterna, hasta que el Sindicato autorice.



2. La DGI, el BPS, el Ministerio de Trabajo “descubren” que hay presuntas irregularidades en el triste “bagashopping” de Salto. Si no hubiera existido el incendio no se les habría ocurrido ir a averiguar si los “comerciantes” (hay que llamarlos de alguna manera) cumplen con las leyes. Incluso el ilustre Sunca está preocupado porque quiere saber si se cumplen las normas de seguridad en la reconstrucción del seudo mercado. No se sabe quién reconstruye.



3. Adeom en Montevideo para 24 horas para “negociar” la sanción que la IMM impuso a dos trabajadores. Cuando se da cuenta del disparate, levanta la medida y, frente a la realidad de que las empresas privadas contratadas resultan ser más baratas y eficientes que lo que nos cuesta la limpieza municipal, pretende que la IMM contrate como funcionarios municipales a los integrantes de las 13 empresas particulares que han permitido aliviar la acumulación de basura.



4. La nueva administración de Ancap (no tan nueva ya que fue designada hace ya un par de años) no encuentra interesados en CABA. Nadie se presenta para hacerse cargo de la empresa, de sus marcas y menos de su gente. Ante esto, Ancap piensa en cerrar la empresa y “redistribuir” los 40 funcionarios. ¿Pero cómo? ¿No era que CABA como las otras empresas “satélites” de Ancap se rigen por el derecho privado? Si es así, ¿por qué redistribuir al personal que no tiene trabajo en CABA? Cualquier otro habitante de este país (no privilegiado con un empleo dependiente del estado) cuando es despedido recibe su correspondiente indemnización y, a veces, un apretón de manos.



5. El Presidente de la República no tiene en noviembre de 2017 tiempo para recibir a las gremiales agropecuarias y contesta que, por problemas de agenda, los recibirá en febrero o marzo del siguiente año. Un par de meses antes (setiembre 2017) afirmó con cara seria que estaba trabajando duro, muy duro para que no hubiera aumento de tarifas públicas o mejor aún para disminuirlas. En enero aumenta todas las tarifas. Cuando los productores agropecuarios se movilizan, en 24 HORAS descubre un agujero en su agenda y recibe a las gremiales, y luego, con su misma cara seria dice que el problema de los productores arroceros es consecuencia de falta de productividad. Los cultivadores le envían una carta en la que por respeto seguramente a su investidura, no dan el nombre que corresponde a sus afirmaciones: nuevamente el Presidente nos miente.



6. Con gran preocupación hacemos desde hace años los deberes para controlar el lavado de activos y el autolavado. Un sindicalista argentino (que el PIT-CNT urgentemente llama empresario) compañero de militancia progresista, tiene llaves de varios cofres fort con aparentemente 10 millones de dólares en billetes y nadie se enteró.



Lo dicho, estoy desconcertado, confuso, enfadado, HARTO.