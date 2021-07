Actuación del Colegio Médico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|Se difundió en las redes sociales una denuncia ante el Colegio Médico del Uruguay (CMU) que una periodista realizó a la Dra. Magali Latorre. Esta denuncia surge a propósito de un tweet en el que la Dra. comenta sobre una noticia en un diario español que reza: ¨Ruben Castro, el primer hombre embarazado en España….¨.



La Dra. Latorre tuiteó: “Es una HEMBRA embarazada. Es genética no lo puede cambiar un discurso. Hembra: es XX Macho: XY. Esta persona congeló óvulos y después se dio hormonas masculinas. Pero es y será HEMBRA”. La Dra. Latorre hace una aseveración que no sólo es científicamente correcta sino que es de sentido común porque, aparte del tema cromosómico, para tener un hijo hay que tener útero.



La denunciante desgrana una serie de conceptos propios de corrientes feministas radicales y cultores de la diversidad. Dice que la Dra. Latorre “hace comentarios de índole totalmente transfóbicos”. Continua diciendo que “en sus escritos la Dra. ignora totalmente el concepto de género y tiene un concepto de sexo erróneo (que el sexo es definido únicamente por cromosomas XX/XY) y que identifica al ¨varón de la noticia con el status de HEMBRA…”. Estos conceptos que fundamentan la denuncia ante el Tribunal de Ética Médica no se pueden explicar razonablemente si no es como producto de una mente febril dominada por un relato ideológico.



El Tibunal de Ética Médica del CMU resuelve, “1) Asumir jurisdicción y dar ingreso a la denuncia formulada 2) Fijar provisionalmente el objeto del proceso: Si hubo falta ética en el proceder de la Dra. Latorre…..”.



Esto no hubiera pasado de ser un intercambio de tweets si no fuera porque el Tribunal de Ética Médica del CMU tomó cartas en el asunto. El CMU y su Tribunal de Ética Médica tienen por cometido: 1) Velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia; 2) Vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de los valores y reglas del Código de Ética Médica…., etc.



EL CMU se creó mediante la ley 18.591 de 2009 y la primer tarea fue justamente redactar el Código de Ética Médica, al cual la ley 19.286 de 2014 le confirió status jurídico. Este Código establece normas deontológicas y diceológicas que tienen que ver con la relación médico-paciente, médico-médico, médico con otros profesionales de la salud, etc. En ningún momento se menciona prohibición o falta ética alguna cuando un médico en su vida civil ejerce su derecho a la libre expresión, en el marco del respeto por el interlocutor, opinando sobre un tema polémico y actual.



Dado este contexto, si un médico no puede afirmar que solo las mujeres (hembras de la especie humana) se pueden embarazar, porque un colectivo ha impuesto una “posverdad” alternativa (negando la verdad científica), creo que nos deslizamos hacia un camino muy escabroso. Este camino nos lleva directamente a la conformación de una sociedad totalitaria, dónde la verdad es dictada desde vanguardias iluminadas. Ejemplo de esto es que Dra. Latorre expresó una verdad científica irrefutable, que se la enseñaron en la Facultad de Medicina de la UdelaR. Y por eso, hoy está siendo juzgada por el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay (¿Policía del pensamiento?).



Lo doloroso es que el Tribunal de Ética Médica, independientemente de su veredicto final, está cediendo a las presiones de colectivos que defienden relatos acientíficos, contra-fácticos y anti-intuitivos. Y eso lamentablemente confirma mis temores: lentamente nos estamos despeñando hacia una sociedad Orwelliana.