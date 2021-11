Actitud que fastidia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me apena y fastidia la actitud de muchos integrantes de nuestra prensa que demuestran su parcialidad en favor del Frente Amplio.



Y lo explico: apenas el Presidente Lacalle Pou o cualquiera de nuestros gobernantes dicen algo o toman alguna resolución, salen corriendo a entrevistar a alguien de la oposición, y así tenemos un grupo del cual eligen para conocer su opinión, sean Mujica o Bergara (muy seguido), Pereira, Andrade, alguien de Fenapes, alguien del SMU, y así podría continuar.

Pero casi nunca van corriendo a entrevistar a alguien que esté de acuerdo y explique por qué se tomó esa medida, y si lo hacen en seguida lo confrontan y lo interrumpen.



Eso no lo hacen con entrevistados del Frente, ni lo hacían antes cuando eran gobierno, no salían corriendo a preguntarle a los que eran oposición. ¿Se olvidan que el Frente ya no es gobierno? ¿Que la mayoría votó al actual gobierno, aunque la diferencia hubiera sido sólo de un voto?



Si alguien duda acerca de lo que digo, lo invito a que vea cualquiera de los informativos y contabilice cuánto espacio dan a la oposición y cuánto al gobierno. Y más aún, en el momento actual, muchos entrevistados que se oponen a la LUC dicen cualquier disparate o mentira y ni los cuestionan. Lamentable.