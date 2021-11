Actitud deplorable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ante todo me congratulo con la sincera decisión de las autoridades del Partido Nacional de acompañar y apoyar a la Edila de Soriano, en lo que se refiere al mal momento que debió soportar por la inconducta de un colega; el cual, creyéndose gracioso, procedió a violar su intimidad y luego divulgarla en las redes.



Este tipo de actitudes deben ser repudiadas sin importar del partido del cual provengan, ya que no tienen ideología; por el contrario, le quitan seriedad y credibilidad a aquellas personas, hombres y mujeres, que hacen militancia para evitar y terminar con este tipo de prácticas nefastas.



Al mismo tiempo, resulta inexplicable que varias autoridades departamentales hayan hecho un absoluto y hasta cómplice silencio, sin declaraciones ni comentarios de alguna índole, por lo menos en solidaridad con la persona afectada.



Es que a veces permanece ese machismo ridículo que predomina, aún en el interior, una suerte de caudillismo fuera de época y contexto, por el cual se sigue pensando en la mujer como una suerte de objeto.



Son actitudes que desmerecen principios de rectitud partidaria, en particular si tenemos en cuenta las tradiciones que se tratan de mantener vigentes en una colectividad histórica, en este caso, el Partido Nacional.



No se pueden, no se deben tolerar más situaciones que atenten contra los derechos de las mujeres, mucho menos creerse con el derecho de usar el cuerpo femenino para bromas mediocres y hacerse “el macho” mostrando fotos íntimas a otros “machos”, lo que demuestra poca hombría y mucho menos estar a la altura de ocupar cargos de responsabilidad ciudadana y partidaria.