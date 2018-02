Acoso sexual y otras yerbas

@|Debo confesar que vivimos hoy día en un mundo muy difícil, donde muchas veces es muy difícil diferenciar lo que está bien y lo que está mal.

Tal es así que hasta resulta difícil o muy difícil expresarse de tal manera; por ejemplo muchas veces dudamos en decir flacos, gordos, negros, amarillo o chino, moreno, mulato, pelirrojo, homosexual, heterosexual, bisexual, trans, travesti, etc. El problema es cuáles son los límites y las intenciones y o las interpretaciones de los interlocutores, según su real saber y entender y de su sensibilidad en el trato de estos temas otrora más espontáneos y exhimidos de intencionalidad.



En cuanto al tema del acoso sexual sobre el cual tengo el mayor de los repudios, también pienso que la sociedad toda debería plantearse cuáles son los límites en esta urbanidad moderna en que hoy nos movemos.



Por ejemplo, las mujeres y de cualquier edad visten con demasiado exhibicionismo, lo vemos en la calle y el ómnibus; muchos ombligos al aire, como escotes de pecho y espalda cada vez más profundos, shorcitos que ahora no solamente muestran piernas sino que en muchos casos más allá de las nalgas.

Por eso, es lo del principio, la sociedad toda debería reflexionar cuáles son los límites que nos permitan compartir un comportamiento acorde a las circunstancias, que preserven una sociedad sana respetuosa y no agresiva desde todo punto de vista.