@|Hoy día parece que está todo entreverado, que los roles se han olvidado y que nada importa nada.



Primero que nada hay que aclarar, que todo el dinero que invierte, gasta ó malgasta la administración pública no es dinero público, tiene un dueño y son los contribuyentes, a los que se deben los gobernantes, no importa el color que sean.



El dinero recaudado por IVA, IMESI, IRPF, IASS y todos los demás impuestos que es imposible enumerar, todo ese dinero es de los contribuyentes.

Los gobernantes de turno solo administran el dinero que no es de ellos, es de nosotros y deben cuidarlo, no como si fuese de ellos, deben hacerlo como si fuese de nosotros, con el mayor rigor.



También me refiero a la Intendencia de Montevideo, que últimamente está haciendo publicidad en horario central de la tv y con cosas que no le compete. La salud de los uruguayos, no solo de los montevideanos, de todos los uruguayos, es cometido del Ministerio de Salud Pública, no de la Intendencia.



No hay que superponer esfuerzos, ese dinero que se gasta en las campañas publicitarias informando todas las obras que están haciendo y que comamos sin sal, habría que invertirlo en mejorar el transporte que es un caos, en una campaña para que la gente sea más amable en el tránsito, que se respeten las reglas... En fin, todo lo que no está haciendo la Intendencia. Ing. Martínez, no se haga la víctima de fake news, deje de hacer campaña y dedíquese un poco más a sus labores de Intendente que para eso lo nombraron y se le paga un excelente sueldo.



Y la frutilla de la torta, desde 2012 el Ministerio de Transporte está trabajando en dejar a nuevo la Escuela Brasil, sí 6 años, y hoy nos enteramos que se cayó el cielo raso del comedor que había arreglado hace 6 años. Afortunadamente no murió ningún chico, pero lo que se tiene que saber es el dinero gastado en una sola escuela durante 6 años.