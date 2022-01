Aclaremos... dijo un vasco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En esta carta me enfocaré a recalcar el verdadero y real valor de los votos para el próximo “Referéndum” de marzo, donde se dirime la anulación o continuidad de 135 artículos de la LUC, que han sido impugnados por la oposición uruguaya...



Para la derogación, se deberá obtener “la mitad más uno de los votos emitidos y validados”, no teniéndose en cuenta las abstenciones (o sea la no concurrencia a votar), ni los votos anulados.



No se tiene en cuenta la cifra total del padrón electoral, participarán solamente los votos emitidos, o sea se contarán los votos de quienes vayan a votar... y voten.



El Sí es por la anulación de los 135 artículos de la LUC y se vota con papeleta Rosada, el No es por el mantenimiento de la Ley y se vota con papeleta Celeste.



La votación es obligatoria y quien se abstiene será pasible de una multa y su no concurrencia a votar (abstención), al limitar la cantidad de votos emitidos, será igual a un voto al Sí, anulación de la Ley.



El voto nulo, por ejemplo, el colocar 2 papeletas distintas o cualquier objeto extraño (carta, papel, foto, etc…) dentro del sobre, al limitar la cantidad de votos emitidos, será igual a un voto al Sí; anulación de la Ley.



Por lo tanto, abstención o voto nulo... son votos al Sí. ¡Que no haya dudas, son votos a la derogación de la Ley!



En cambio, el voto en Blanco, que significa ir a votar cumpliendo la obligación constitucional y constituye no colocar nada, absolutamente nada en el sobre, es igual a un voto al No, al mantenimiento de la Ley.



Definitivamente, quienes deseen mantener la Ley como está, deberán concurrir a votar (fundamental) y colocar la papeleta Celeste en el sobre o no colocar nada en él, pues cualquier otra cosa que hagan (no concurrir a votar, poner cualquier objeto en el sobre o colocar la papeleta rosada) será un voto al Sí, a la derogación de la Ley que el Gobierno de Coalición ha votado y aprobado. La LUC, para corregir errores, cubrir falencias, limitar prebendas o beneficios sindicalistas, mejorar los organismos responsables de la seguridad ciudadana, facilitar adopciones, favorecer alquileres, optimizar la Educación y defender los derechos de trabajadores y propietarios de empresas en beneficio de toda la ciudadanía y en busca de un futuro mejor para todos los uruguayos.