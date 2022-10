No aclare que oscurece

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Si algo me dejó este llamado a sala para tratar el caso Astesiano, es que esta banda delictiva estaba activa desde el 2013 o antes.



O sea que, como mínimo, seis de los nueve años de su existencia funcionó a sus anchas en los dos últimos períodos de gobierno del FA.



Entonces me pregunto: ¿nada sospechaban quienes formaban la directiva del Ministerio del Interior, de Inteligencia o de Identificación Civil de entonces? ¿O sí?



Porque lo cierto es que, bajo sus funciones, una mano “oscura” eliminó todos los antecedentes penales de Astesiano en el 2015 y luego, no conforme con esto, en el 2019 y antes de entregar el gobierno, archivaron la investigación que se llevaba al respecto. Raro, ¿verdad?



Creo que este tema dejó varias interrogantes que deberían ser aclaradas por otros involucrados en el tema, porque lo que salió a luz no ha hecho más que incrementar las sospechas.



Los relatos suspicaces que el FA ha utilizado entorno de este caso, han tratado de ensuciar de forma artera a este gobierno y a la figura del Presidente, quien no tuvo reparos en aceptar su error.



Por esto y con los datos que ahora se conocen y, entrando en el terreno fangoso con la que se manejó la oposición, me podría preguntar: ¿no será que Astesiano es un espía que el FA trató por todos los medios introducir en el actual gobierno?



No lo puedo aseverar, pero lo que nadie puede ignorar es que este hecho es otro clavo que el FA le dejó a este gobierno, y van…



Pero, dejando de lado el lodo que nada aporta y tratando de rescatar lo importante, pienso que, mal que le pese al FA, este gobierno puede alardear que bajo su mandato se logró detectar y desarticular esta peligrosa banda delictiva.