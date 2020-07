¡Aclarando dijo el vasco!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se oyen reclamos varios...



Que la ANII se niega a apoyar proyectos. Que no alcanza lo que se gasta en la atención de la gente sin protección. Que hay que poner dinero en hoteles y demás. Que no hay que cobrar nada a los que no pudieron abrir negocios. Y hay más.



Todo eso puede ser cierto. Es más, admitiendo que sea cierto, hay algo que muchos olvidan, algunos con consciencia culpable y otros, lisa y llanamente, por caradurismo.



Se está ejecutando el Presupuesto elaborado por el gobierno anterior. Para ser bien claros: lo que el FA no presupuestó, no tiene financiación. Si a esto se le suma el déficit y las deudas, muy pronto vemos el porqué de lo que no se puede hacer.



Estimados del FA, ¡asuman! ¡Esto también es obra de sus manos!