Aclaración

@|Estimado Director, Sr. Martín Aguirre Regules.

De mi mayor consideración:



El día 15 de mayo de 2021, se publicó en el Diario El País, un Editorial titulado "Derechos y más derechos" en el que se hace referencia a un trámite judicial patrocinado por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República que se encuentra a mi cargo.



Si bien allí se expresan opiniones que en lo particular no comparto, respeto y reivindico el derecho a la libertad de expresión y especialmente a la libertad de prensa, en el entendido de que constituye un pilar fundamental del sistema democrático; más en éste caso en que no se trata de una columna firmada por un periodista particular; sino un Editorial, es decir la voz del diario.



Sin perjuicio de lo anterior, debo aclarar a usted, que algunas de las expresiones vertidas en relación a la Clínica de Litigio Estratégico resultan sencillamente falsas.



Se expresa en el artículo:

“…Este fallo es uno de los tres en los que la Justicia de primera instancia obliga al Ministerio a dar viviendas a familias afincadas en el mismo asentamiento. Algo que no es de extrañar, cuando por Internet se pueden leer anuncios en el portal de Red21, de la Clínica de Litigios de la Udelar, donde se ofrece este tipo de servicio...".



Al respecto debo aclarar que la Clínica constituye una asignatura regular de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Udelar, y por tanto NO realiza, ni corresponde que realice publicidad de tipo alguno; sin perjuicio de que ello no tendría tampoco sentido.



En relación a las causas con las que trabaja, son escogidas en conjunto entre los docentes y los estudiantes del curso, sin que cuente con ventanilla para recibir casos, extremo que sí, ocurre en el Consultorio Jurídico (asignatura diferente); y en lo que tiene que ver con los alumnos que trabajan con nosotros cada semestre, son aquellos que han optado por dicha asignatura en el marco de la currícula universitaria, razón por la que tampoco cabe la publicidad.



Como anteriormente adelanté, no me referiré a otras informaciones inexactas contenidas en el editorial, como la que da cuenta de la existencia de varias acciones de amparo en proceso, pues ello obedece a la inexacta información que la Ministra vertió en el Parlamento Nacional, lo que naturalmente no es responsabilidad del editorialista; pero me veo en la necesidad de rectificar categóricamente lo escrito, a fin de que quede claro a los numerosos lectores del diario, que la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República NO realiza publicidad de tipo alguno, ni en el medio que se indica, ni en ningún otro.



Agradezco muy especialmente la atención que usted pueda dar a la presente inquietud, y aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi más alta estima y consideración.