Aclaración

He sido mencionado en distintos medios de comunicación, como persona entrevistada por los "emisarios de FIFA" para integrar la Comisión de Regulación de AUF.



En tal sentido, es de mi interés puntualizar no es cierto hubiere sido entrevistado para integrar esa Comisión. Al mismo tiempo, debo señalar que de haberlo sido, tampoco hubiera concurrido por convicciones personales que me impiden integrar órganos que considero ilegítimos, en la medida que no se han respetado principios que son la base del sistema democrático republicano, de las garantías del debido proceso y del respeto a las normas de derecho.



Lo que está en juego es algo más importante que la aprobación de un Estatuto, y antes del mismo, de un nuevo modelo de fútbol uruguayo viable y sustentable, necesario e ineludible.



Lo cual en lo personal vengo sosteniendo y aportando proyectos concretos desde hace varios años atrás.



Lo que está en juego es otra cosa. Es el de las normas de derecho que deben respetar y cumplir quienes ocupan los cargos de CONMEBOL o de FIFA, y en este caso, no lo han cumplido. Es someterse al autoritarismo o hacer prevalecer el derecho. Cuando se sustituye el derecho por el autoritarismo, se entra en un peligroso camino. Por eso la FIFA que se rige por el derecho suizo, se ha visto obligada en el art. 57 del Estatuto a “reconocer al Tribunal de Arbitraje Deportivo para resolver las disputas entre la FIFA y las Federaciones, las LIGAS y los Clubes”, aplicando los Reglamentos de FIFA y el Derecho suizo.



El TAS (TAD) con Sede en Lausana, es un Tribunal Independiente por encima de FIFA y del Comité Olímpico.



En lo personal, habiendo sido distinguido por el TAS para integrar el panel de sus árbitros durante 8 años y haber desempeñado el cargo en dos períodos consecutivos de 4 años, tengo muy claro como se debe actuar con arreglo a derecho.

