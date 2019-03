Achicar el Estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| ¡Si habrá oportunidades para hacerlo!



En Playa Grande, Maldonado, se sintieron dos explosiones que inquietaron.

Resultó que fue provocado por la eliminación de artefactos explosivos de la Marina que estaban vencidos.



Mi pregunta es: ¿por qué no se usaron en ejercicios militares antes que vencieran?



No se el costo de lo que se explotó, pero no debe ser bajo.



Anunciaron que las explosiones seguirán hasta el viernes; aclaro que estaba a unos 70 km del hecho.