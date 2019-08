¡Se acerca el 25 de Agosto!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lo que era simple y natural: una fiesta Nacional en la que todos coincidíamos: cabildantes, blancos o colorados, no había disensos ni interpretaciones, era el día de la Patria, el día de todos; ya no lo es. Al igual que otras fechas como la Jura de la Constitución, el natalicio de nuestro héroe José G. Artigas, etc. Tanto han dividido y ensuciado todo, que hoy asusta pensar qué va a pasar este 25 de Agosto o como tratarán de ignorarla. Después de tanta mentira y nueva historia, ya ni nos unen las fechas patrias.



¿Cómo se le explica a los chicos que este 25 de Agosto se cumplirá una nueva celebración del Día de la Independencia en nuestro país? Hay tiempo suficiente para que todos comencemos a organizar el festejo de nuestra fecha patria. Banderas, cintas, el Himno para comenzar el día. Conservar dentro de nuestras cuatro paredes el orgullo de esta Patria, que lo vivan y lo sientan los menores y guarden indeleble el recuerdo.



Hacer algo limpio en medio de tanta basura. Quizás pocas, como esta sensación de duda y expectativa por ver qué nueva cosa van inventar, de la real medida de la división y enfrentamiento que han instalado en la sociedad los que se llenan la boca, alzándose contra la Constitución, para invocar la representación de un supuesto “reclamo social”. Cuando un régimen pretende establecer lo que se debe creer, pensar y utiliza todos los recursos de un Estado que usurpa para imponer su voluntad se llama... sí, dígalo usted. Y el que agacha la cabeza y lo justifica es un…



¡Muy bien amigo!, ahora estamos de acuerdo, pusimos la semilla de la unidad y aunque del dicho al hecho hay mucho trecho, ya se hará camino al andar.