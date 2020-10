Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace exactamente 51 años, el grupo terrorista del MLN cometía una de sus tantas atrocidades: el copamiento sangriento de la ciudad de Pando. La fecha elegida, 8 de octubre de 1969, era el día previo a la conmemoración de los dos años de la muerte del asesino del Che Guevara. El principal objetivo al copar dicha ciudad era el robo de los bancos que allí estaban y de los cuales se llevaron alrededor de US$ 350.000. En el enfrentamiento con las fuerzas del orden fueron abatidos tres terroristas: Jorge Salerno, Alfredo Cultelli y Ricardo Zabalza. Lo que sí es lamentable es la muerte de un civil llamado Diego Burgueño y un sargento Enrique Fernández, asesinados por esta horda salvaje. Lamentablemente muchos no condenan esto porque durante años les dieron otra versión de los hechos.



Desde hace mucho tiempo la izquierda, cuando llega esta fecha, lo conmemora como si fuera una acción heroica. Les faltó, en estos quince años de gobierno, haberlo establecido como feriado nacional. En realidad lo que están haciendo es apología del delito y por ese motivo el hijo del civil asesinado presentó en estos días una denuncia penal al respecto. Con este mismo criterio quienes integraron el gobierno de facto podrían festejar los abusos cometidos durante su mandato.



Esta conmemoración demuestra que quienes integran el MLN aún defienden los crímenes que cometieron, pues si fueran demócratas, deberían arrepentirse públicamente por lo que hicieron.



Desde sus inicios la izquierda estuvo acompañada de violencia y sino que alguien explique porqué durante y después de la revolución bolchevique fueron asesinados millones de opositores; porqué en la plaza de Tiananmen mataron a 2600 chinos en protestas populares; porqué en las dictaduras de Ortega, los Castro y Maduro asesinaron a cientos de personas que reclamaban sus derechos.



Por suerte somos muchos los que tenemos bien claro quiénes estamos del lado de la democracia y quiénes no. Nunca más izquierda en el poder, queremos vivir en paz y sin rencores. La grieta dejémosla cruzando el río.