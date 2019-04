Una acción ejemplar 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El pasado lunes 22 de abril de 2019 (feriado), fui a depositar al banco BBVA, Agencia Carrasco, varios montos de dinero.



Soy el dueño de una empresa de reparto. El banco, por ser feriado, se encontraba cerrado, pero si uno pasa una tarjeta en la puerta de entrada se abre y uno accede.



Esta sucursal dispone de cajeros de última generación, los cuales cuentan los billetes y los acredita en el momento. Así ya pasa con varios bancos.

Uno de los cajeros tenía luz roja, quiere decir que no aceptaba más dinero por estar lleno. El otro que había aceptaba e hice varios depósitos. Pero después de depositar 4 partidas, el cajero se bloqueó y no dejó poner más nada. Yo llevaba una bolsa importante con efectivo y otra menor que desconocía lo que había dentro.



Esperé a ver si los cajeros se arreglaban solos y como no fue así, salí del banco y me dirigí al World Trade Center, donde hay otra sucursal de BBVA. Pude entrar y depositar el resto, pero cuando quise buscar la bolsa que tenía menor dinero no la encontré. Me puse tan nervioso que me parecía que me iba a dar algo. Salí apresurado y volví a la Agencia Carrasco; estamos hablando que pasaron 45 minutos entre ir de Carrasco a Pocitos y volver. Llegué al banco, entré y la bolsa no estaba. Estaba seguro que la había dejado arriba del cajero. Sin saber qué hacer, veo por casualidad un sobre tirado en el suelo que decía: "el que dejó una bolsa olvidada llamar a este celular". No me daban los ojos y la mente para saber lo que estaba sucediendo. Llamé apresuradamente y me contesta un caballero muy amablemente y me doy a conocer con la bolsa olvidada. Me preguntó quién era, a qué hora había ido al banco, quizás para comprobar si yo era el dueño de la bolsa. Me dijo que estaba cerca y llegó enseguida. Le mostré los otros depósitos y me dio la bolsa.



¡No podía creer esto! Le agradecí mil veces y bueno tuve que volver a Pocitos para depositar eso, que resultó ser 283.000 pesos. Se hizo todas cuentas del reparto y la persona no sacó ni un solo billete.



El pasado martes quise darle una gratificación que hice y entregué en su domicilio.



Si la persona lee esto, quiero agradecerle de vuelta y como me dijo en un WP: "Hoy por ti, mañana por mi".