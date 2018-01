Una acción que debe destacarse

@| Este fin de año 20 jóvenes se instalaron en medio del barrio 40 Semanas, a orillas del Arroyo Miguelete, durante 6 días, para tratar con personas que viven una realidad muy distinta a la de ellos. Es una “zona roja” donde las balaceras son frecuentes y la pobreza, desde todo punto de vista, es abrumadora. A través de visitas a los vecinos y convocándolos para eventos, que además de didácticos enseñan la importancia de vivir las virtudes humanas y no vicios, se dio un mensaje de paz y esperanza a todo el barrio. Se mostró esta forma de vivir a personas que quizá nunca tuvieron la posibilidad de escuchar otras cosas que no sea la violencia, la droga, etc...

Estos jóvenes, que dejan sus familias, amigos y los mejores días del verano, son una parte de otros 120 jóvenes universitarios y/o trabajadores (de entre 18 y 24 años aproximadamente) que desde hace 6 años se preparan y realizan esta actividad, del 26 de diciembre al 6 de enero. Nadie los obliga y lo hacen con gusto. Los primeros tres años fueron al barrio Milagro de los Andes (otra “zona roja” en Maroñas) y luego otros tres años en el Cerro.



Es mucha la gente que se ayudó, fundamentalmente a través de la gran alegría que contagian estos jóvenes, de profundas conversaciones con los vecinos, y de palabras de aliento a gente que, mayoritariamente, vive muy marginada. Esta labor se continúa en el barrio de manera no tan intensa durante el año. Y los frutos son abundantes. Muchas vidas han cambiado como consecuencia de esto.



Lo comunico porque confío en que muchos se alegrarán al escuchar esta buena noticia. Se puede decir que es otro “free-service” de parte de la Iglesia Católica de Montevideo a la sociedad uruguaya.