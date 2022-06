Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|¡Esto no da para más! Todos los días vemos en el informativo accidentes de tránsito y en varias oportunidades fatales.



¡Cómo puede ser!



Días atrás, un señor con un camioncito perdió, mientras circulaba, una pequeña zorra que llevaba enganchada y recién se percató de eso cuando llegó al destino. ¡Increíble!, ¿no?



¡Se debe comenzar ya una campaña para prevenir accidentes! En las escuelas, en los liceos, por televisión, radio, diarios, Internet.



No puede ser que se pierdan vidas por la imprudencia de aquellos que salen a circulan por las calles sin ser conscientes de la responsabilidad que conlleva.



¡Hay que ser más exigentes a la hora de otorgar la libreta de conducir! Y quiero ver más inspectores en las calles, pero no para multar, sino para prevenir, enseñar, guiar.



¡Cambiemos la manera de conducir en nuestro país, para combatir este flagelo!