Accidente en ruta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.





@|Días pasados y cumpliendo mis tareas laborales me trasladaba desde Montevideo hacia la ciudad de Paysandú y sufrí un accidente de magnitudes considerables, volcando el coche en el que transitaba por la ruta 3, km. 243, a la altura del Parque Andresito, en el departamento de Flores.



Por suerte fue un accidente sin consecuencias lamentables, puesto que quien suscribe era el conductor del auto y el único tripulante.



Es a través de este medio que quiero dejar constancia de la solidaridad de la gente del lugar, paseantes algunos, funcionarios del Parque otros, quienes me prestaron ayuda de forma inmediata demostrando una vez más que existe un Uruguay fraterno y de servicio al prójimo que a veces algunos creemos inexistente.



Cabe agregar que apenas sucedido el accidente la gente se prestó a brindar apoyo humano, causa de mi eterno agradecimiento.



Debido al estado de shock en el que me encontraba, lamentablemente no recordaré los nombres de todos aquellos que sin más interés de servir al prójimo se acercaron al lugar, pero sí mencionaré a la señora Rosana Montero, de Salto, quien me brindó las primeras asistencias, al señor Diego Guerras, capataz del Parque y al señor Michael Martínez.



Quisiera destacar especialmente a los señores integrantes del cuerpo policial, Cabo Aldo Barrios, Cabo Fernando García y Agente Celio Rodríguez de la Seccional 3ra. del Parque Andresito, perteneciente a la ciudad de Trinidad, en el Departamento de Flores, quienes me brindaron sus servicios y cumplieron a cabalidad con su condición de servidores públicos, haciendo honor a su uniforme, además de demostrar su calidez humana, presente en todo momento.



¡A todos ellos y al diario por permitirme compartir mi experiencia, muchas gracias!