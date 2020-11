Accidente en los accesos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con respecto al accidente ocurrido el viernes 13 en los accesos a Montevideo, creo necesario realizar algunas precisiones:



En primer lugar, no es correcto aseverar que se haya caído un puente tal como se manifestó a través de medios de prensa oral y escrita. La estructura a la que se hace referencia no es un puente sino un pasaje peatonal superior y, por otra parte, no se ha caído, lo han tirado abajo.



En segundo lugar, en declaraciones a la prensa el actual Ministro de Transporte y Obras Públicas ha dicho que se trata de una estructura antigua y pesada que data de los años 80 y habría que pensar en sustituirla.



No tengo claro en qué Universidad ha realizado el Señor Heber sus estudios de ingeniería estructural, pero sus dichos hacen gala de un profundo desconocimiento en lo que se refiere a estas cuestiones.



Para proyectar un pasaje superior, sea peatonal o sea vial, se fija en primer lugar un galibo, el que luego las autoridades de tránsito tienen el compromiso de hacerlo respetar; y en segundo lugar, la altura que se le debe dar a la estructura, la cual está determinada por los accesos a dicho pasaje.



En el caso que nos ocupa la altura que se disponía para la estructura era de un metro, y había que salvar una luz de 30 metros.



No se escogió una estructura metálica por los problemas de mantenimiento y se optó, como no podía haber sido de otra manera, por el hormigón pretensado.



De forma alguna se puede decir que la mencionada estructura es una estructura antigua, eso supone desconocer lo que se hace en este campo en todo el mundo y lo que se está haciendo en el Uruguay en los tiempos que corren.



En la actualidad se están proyectando puentes como los que quien escribe proyectaba ya en el año 60, y no por ello son antiguos aquellos, ni tampoco los actuales.



Bajo ningún concepto podemos llamar antiguos este tipo de puentes cuando a puentes construidos hace más de cien años, a comienzos de la era del uso del hormigón armado, el propio Ministerio les efectúa ensanches y refuerzos en vez de reemplazarlos.



Por último, me gustaría señalar que quien escribe ha sido Profesor Titular (Grado 5) de Proyecto de Estructuras en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República por muchísimos años, y realmente me parece una cierta falta de respeto que habiendo sido el proyectista de las obras de referencia, el Ministro vierta opiniones sin ser técnico en la materia, quizás asesorado por personal de la empresa Stiler y no por quien escribe, a quien por una cuestión de orden se debió haber consultado en primera instancia.