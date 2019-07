Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los accesos fueron creados en el gobierno de Sanguinetti, cuando el Ministro de Obras Públicas era el hoy fallecido Jorge Sanguinetti. Fue con el fin de agilizar la entrada y salida a la capital, pero no se tuvo encuentra el crecimiento vehicular.



Hoy es una vía complicada, en particular en horas pico. Esto origina accidentes; no hay día que no existan roces, adelantamientos imprudentes, excesos de velocidad, roturas inesperadas de vehículos, autos viejos, motos, bicicletas y peatones.



Hay lugares donde la gente cruza de un lado a otro sin percatarse de la velocidad que circulan los vehículos.



Hay mayor cantidad de accidentes de motos o bicicletas, y muchas veces resultan mortales. Además, a esto se suman los constantes arreglos a la ruta (pavimentado, cortes en el hormigón, balizas) que da la sensación que nunca se termina.



Lo positivo es que ahora está iluminada, desde la rambla Baltasar Brum hasta el peaje Santa Lucía. Lo negativo es que hay poco control de la Policía Nacional de Tránsito, tampoco se ven Inspectores de la IMM.



Otra cosa increíble es que no existan puentes peatonales. Vive mucha gente en el tramo comprendido entre La Tablada y Cno. Tomkinson. La gente cruza de un lado a otro; incluso hay una escuela. ¡Es un peligro!



¿Qué espera el Ministerio de Obras Públicas en construir puentes peatonales?



Esta gran obra quedó chica, y lo que fue una solución hace 20 años, hoy es otra la realidad. En sus gobernantes está encontrar las soluciones más adecuadas.