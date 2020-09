Acceso a las actas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es muy difícil procesar la información que en este mes ha fluido, luego de que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos recibiera, de parte del Ministerio de Defensa, las actas de un Tribunal de Honor de 2006, que detalla declaraciones del excoronel Gilberto Vázquez.



Y más difícil es entender lo que algunos actores relacionados con esa información declaran, en especial, sobre las responsabilidades surgidas justamente a partir de los documentos.



Si en todos los años transcurridos luego de recuperada la democracia, e incluso durante los años de dictadura, hubimos quienes reclamamos pedir la verdad sobre lo sucedido, parece por lo menos irresponsable firmar resúmenes de testimonios relativos a esos hechos, sin conocer todo el contenido de las actas que estaban en poder del Ministerio y por ende del Ejecutivo.



Por añadidura, eso supuso o bien falta de criterio o peor, no desear procesar información reclamada y sobre la cual estando en su poder se proseguía argumentando que las FFAA no daban información.



Los familiares tienen derecho a pensar y hacer lo que entiendan conveniente al respecto. Ya sea por pasado o presente. Son los primeros negados de justicia y así pues, más allá de estar o no de acuerdo con sus acciones, el respeto es la primer consideración.



Ahora, Tabaré Vázquez y todos los que estuvieron con él en el Poder Ejecutivo y Consejo de Ministros, deben rendir cuentas muy claras y muy concretas del porqué de sus conductas, tanto en 2006 como en 2018, donde reiteraron la firma sin lectura de documentos que estaban en su poder y contenían la información que todo el país tenía el derecho a conocer y valorar.



Ya no más "yo no fui". Que quede claro dónde está la coherencia y dónde el mirar para otro lado, para no ver ni actuar en un tema tan elemental como la justicia, que ellos mismos decían reclamar y no encontrar.