Abuso y la peor conectividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Son innumerables las veces que hemos opinado públicamente sobre el abuso de posición dominante de algunas líneas aéreas (LLAA) en nuestro país. Lo digo una vez más, es “sencillamente un tremendo abuso” el cobro de los asientos sin ningún privilegio; el cobro por ubicar a una familia en asientos cercanos; el penalizar en algunos casos con un 100% del importe del pasaje al cliente que por diferentes circunstancias no puede viajar en la fecha propuesta, aunque igualmente la línea aérea venderá nuevamente dicho asiento.



Últimamente se le ha agregado una nueva modalidad de lucro, que es vender pasajes con precios con y sin equipaje. ¿Alguien puede pensar que en un viaje a Europa la mayoría de las personas no van a llevar valija?

En síntesis, son decenas los casos de perjuicios a los viajeros a quienes se les “imponen" normas determinadas unilateralmente por las LLAA, que se han adueñado de las reglas de la aviación en nuestro país.



La falta de una Línea Aérea Nacional que regule nuestro mercado aeronáutico en el Uruguay, hizo y sigue haciendo mucho daño al turismo y los viajes. Desde que “mataron” a Pluna, la protección al pasajero no existe y no hay interés en fomentar un órgano que penalice a las LLAA, cuando se da este tipo de dominación irrestricta del mercado. Este abuso de autoridad también ha perjudicado de forma importante a las agencias de viajes (AAVV), a las que han puesto en posición de continua obediencia, sin tener en cuenta la relación comercial que las une con las LLAA. Tanto el viajero como las AAVV están siendo víctimas de los continuos atropellos de las LLAA que operan en el Uruguay, las cuales reconocen derechos pero no se le imponen obligaciones. Hemos propuesto la posibilidad de una oficina en el aeropuerto que atienda los reclamos de los pasajeros y han hecho caso omiso.



El Ministerio de Turismo sigue haciendo la vista gorda desde hace varios años y sólo se ha dedicado a hacer lobby y no a involucrarse para defender a los pasajeros y a las agencias y es cómplice de la actuación de las LLAA que se escudan en la “supuesta” necesidad de los países de estar conectados por aire y amenazan con retirar su operativa local.



Es tan deficiente la política aeronáutica que tenemos y tan lamentable la actuación del MINTUR que ni siquiera tuvieron la capacidad de negociar con ninguna de las LLAA que ya no operan o que nos restringieron en frecuencias y nos están dejando con una pésima conectividad.



Nadie hace declaraciones porque tienen miedo de ser perjudicados por funcionarios públicos en altos cargos que han impuesto su estilo de amedrentar instituciones mediante miradas turbias o desautorizando toda asociación o técnico que ose opinar en contra o diferente a ellos.

La situación ya no da para más y la colectividad de los viajes y el turismo de este país no despierta ante tales barbaridades que sólo profundizan la crisis por la que pasan hoy estas 2 actividades en el Uruguay.



Lamentablemente, en este segundo semestre de 2019, tenemos el récord de pasar por el peor momento de conectividad en la historia de nuestro país, y no sólo la aérea que es la más sufrida, sino también por mar y tierra, donde las carencias y los monopolios u oligopolios son evidentes y muy perjudiciales para la logística de viajes en nuestro país. Acaba de cerrar Cacciola, otra importante empresa marítima que trasladaba pasajeros desde Carmelo a Tigre y a Martín García, dejando estas estratégicas rutas sin servicio.



No hay política y no hay rumbo en los viajes y el turismo de este país y menos este año que las autoridades públicas se están dedicando a cuidar su sillón para los futuros “carguitos”.