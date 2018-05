Abuso de la I.M. Maldonado

@|En enero de este año, recibí la gran sorpresa de tener que pagar una contribución inmobiliaria por un terreno (sin edificación alguna) en el balneario Buenos Aires de más de $72.000.



Se trata de un terreno cuya contribución a partir del año 2015 no fue posible pagar dado que la Intendencia resolvió suspender la emisión de dicho tributo para este padrón (entre muchos otros).



En varias instancias solicité explicación de qué significa esto y por qué no se podía pagar la contribución, hasta que finalmente el Departamento de Jurídica de la Intendencia me informó que el terreno se encontraba en un proceso de expropiación (Resolución Nº 08955/2009 a la que el personal de Jurídica nos indicó se aplicaba al padrón en cuestión) y que se debía esperar que dicho proceso culmine.



Esto mismo aconteció en 2016 y 2017 al intentar pagar la contribución inmobiliaria del referido terreno.



En enero de 2018, sin que haya habido notificación alguna de la Intendencia, al intentar hacer el pago anual como todos los años, me llevo la sorpresa que ahora sí está disponible el tributo correspondiente al padrón pero por un importe que asciende a $72.000, donde figura mora por la contribución que la Intendencia no permitió pagar y un impuesto anual por edificación inadecuada, cuando se trata de un terreno que no tiene ninguna edificación construida.



Es decir que no solo he sufrido daños y perjuicios por no poder vender ni construir en el terreno, sino que además ahora se me presenta una deuda abusiva por algo que fue totalmente responsabilidad de la Intendencia.

Luego de haber hecho el reclamo correspondiente (adjuntando los comprobantes de las pantallas que guardé tanto desde el sitio web de la intendencia como desde las redes de cobranza) se me contesta que: “La deuda corresponde al padrón no hay modificación alguna”.



En consecuencia, me encuentro absolutamente rehén de la Intendencia, con una deuda de $72.000, sin poder hacer edificación alguna (y por lo tanto tampoco venderlo) y teniendo que pagar de aquí en más, todos los años, un importe de $14.000 adicionales junto con la contribución por “edificación inapropiada” en un terreno donde no hay nada construido.



¡Cuánta impotencia e indignación!



Ojalá el Intendente Antía lea este mensaje y se ponga en el lugar de quienes estamos sufriendo semejante atropello.