Abuso sin límites

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Durante los meses de julio y noviembre de 2008, son promulgadas las leyes referidas al IASS y la Ley 18.396, gravando desmesuradamente las jubilaciones de "beneficiarios" bancarios. Quienes posteriormente sufren además, la imposición del Fonasa, completando un cuadro jamás visto de personas que habiendo aportado puntualmente durante 40 o más años de su vida laboral, ven desde aquel año, sus ingresos legales reducirse en más de un 45%.



Algunos comentarios se imponen ante tamaña ilegalidad apañada por quienes debieron decir que "no", ignorando el Art.67 de la Carta Magna. Y como si fuera poco, la forma de cálculo desleal en que se proceden a aplicarse los tres impuestos sobre el nominal o sea, se cobra impuesto sobre impuesto en tres ocasiones.



A la fecha, van 141 meses en que se sufre de este importante despojo sobre pasividades cuyo volumen no representan ni siquiera un 50% de lo que se percibe en la rama baja por sus legisladores.



Como aditivo curioso, aquel colectivo pensó que disfrutaría en su vejez de los beneficios precautorios respecto a sus cobros, teniendo ese organismo de Previsión desde hace más de 55 años en la localidad de Piedras Coloradas (Paysandú) miles de horas dedicadas a la industria forestal que es, por todos conocida, la estrella de las industrias en Uruguay. Dicho conglomerado de personas, que no se "cocinan en el primer hervor" siguen impávidos esperando que algún derecho humano los defienda...