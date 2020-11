Abuso y falta de empatía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El día 29 de febrero de 2020, adquirí dos entradas para el concierto que Andre Rieu iba a brindar en el Antel Arena el 23 de mayo de 2020.



En virtud de la pandemia, el mismo fue aplazado para el 26 de agosto y dicha información fue proporcionada a través de la prensa.



Al llegar a esa fecha las restricciones para espectáculos continuaban, motivo por el cual se informó que se volvería a postergar.



En virtud que no se informaba nada al respecto, en el correr de esta semana me comuniqué con Tickantel a través de la página web para solicitar la devolución de las mismas.



Con gran sorpresa, me informaron que el espectáculo había sido trasladado para el 11 de octubre de 2021 y que no se podía hacer más devoluciones pues el plazo para ello se había establecido entre el 1 el 15 de setiembre de 2020. En ningún momento se informó a través de la prensa de dichos cambios tal cual se había hecho cuando se trasladó para el 26 de agosto. La excusa que Tickantel da es que esa información está en su página web y que la decisión fue de la producción. Una forma sencilla de sacarse el problema de encima. Eso es lo mismo que decir que está publicado en el Diario Oficial. Evidentemente esto no se hizo en forma transparente de modo de evitar devoluciones. No tiene otra explicación.



Tengamos en cuenta que es un disparate trasladar el espectáculo para dentro de un año y quienes adquirimos entradas, quizás no estemos en condiciones de poder ir por múltiples factores. Uno puede estar enfermo, o tener un compromiso importante o estar de viaje.



Esto demuestra la falta de empatía que demuestra Tickantel para con sus clientes al cambiar en forma unilateral las condiciones sin tener en cuenta los derechos del consumidor. Si fueran transparentes debería haberse informado a través de la prensa y no esperar que el cliente esté observando continuamente su página web.



Así estamos cuando la venta de entradas para un espectáculo está en manos de un monopolio.