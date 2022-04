Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Los jubilados tuvieron un ajuste a cobrar a fines de Enero de 2022. El mismo fue por debajo del costo de vida. Además, recién a fines de Enero de 2023, habría una corrección a sus mensualidades, lo cual lleva a pensar: ¿qué se está buscando con esto?



Quienes tienen enormidad de aportes realizados en el transcurrir de sus vidas y por consiguiente mensualidades semi decorosas, son vapuleados con el IASS y en alguna paraestatal con un segundo ilegal impuesto con curiosas formas de calcular y así completar un cuadro nada agradable contra personas de mucha edad.



Desde 2008 en adelante, se sufrió este destrato y no fueron pocas las esperanzas que se cifraron en quienes adoptaron el compromiso de terminar con el abuso. El último referéndum mostró una llamativa paridad entre los dos 50%, pero uno de ellos ganó por la poca suma de votos en blanco que se acumularon al No...



Mirar esto con aire triunfalista es peligroso, y más aún pretender ignorar que 24 meses pasan volando.



Esta actitud con la “gente grande” es desleal. ¡Debe comenzarse sin más demora a revertirla! Luego, no nos lamentemos.