@|Que el FA censure por abuso de poder a esta altura es asombroso.



Los que hicieron culto a que lo político estaba por encima de lo jurídico, no sólo en dichos sino en hechos, se agravian con la designación de Gerardo Sotelo al frente del Secan. Y lo hacen justamente por lo que hicieron en 15 años, en el país y en 30, en la capital.



Los medios públicos pasaron a ser lo que consideraron (lo mismo que otros sectores sociales) como sus correas de transmisión. La información flechada; y quienes informaban o entrevistaban, es más que prueba suficiente. Y si no lo fuera, la audiencia es la más clara muestra del contenido.



Pero lo que más molesta es la encarnización con Gerardo Sotelo.



No es ningún recién llegado al periodismo. Son casi 40 años de trabajo en distintos medios (nunca oficialistas, dicho sea de paso), donde jamás impidió la presencia de las voces más amplias de toda la sociedad. Tuve el honor de haber compartido dos por lo menos (Opción y Aquí) en plena dictadura y por supuesto sin favores ni propaganda oficial alguna, con todo honor.



A mi colega y amigo Gerardo, el gran abrazo y respeto que merece y que ganó con su conducta.