Cuando lo absurdo ya no sorprende, ¡indigna!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Días atrás, se debatió en el Parlamento el artículo 38 de la Constitución de la República, para limitar el derecho de reunión, por período acotado y a causa de una pandemia mundial que azota al mundo.



Más tarde leo que se aprobó sin los votos del FA.



¿No entendieron nada?



Partidaria de la democracia y del debate como forma de fortalecerla, en este caso ni debió haber debate ni cuestionamientos, la hora exigía grandeza, solidaridad, empatía con el otro.



La política bien entendida debe buscar el bien común aún a costa del sacrificio de razones partidarias que nunca, nunca, deben prevalecer sobre lo que el país necesita en tiempos tan duros.



Escuché decir al Sr. Alberto Sonsol: "Me pega mal que se esté discutiendo que si el artículo 38 o el 44", como quería el FA. En vez de allanar caminos para evitar más tragedias, palos en la rueda, aunque de la salud de la gente se trate.



Hablando con alguien cercano y habiendo comentado de las "burbujas" y de no mezclarlas, se me responde: "¡No hables de burbujas, hablá de grupos de gente, si no, estás de alguna manera apoyando al Presidente!". Por supuesto que lo estoy, y se me respondió: "Yo ni loca". O sea que quedó en evidencia que para la mayoría de la oposición, cuanto peor, mejor. Como si usar el término " burbuja" definiera algo importante y no fuera solamente usado para comprender bien de qué se trata la conducta a seguir. Pero... todo sirve para molestar, ¡faltaba más!



Por suerte no son todos los que así piensan, en entrevista en el noticiero, el Sr. Andrés Lima se desmarcó de estas posiciones y criticó de manera firme a los que dentro de su partido siguen haciendo política con "pe minúscula", como dijo el otro día el Doctor Lacalle Pou. Sinceramente admiré su coraje porque, seguramente, más de uno de los amigos “compañeros”, le querrá pasar factura.



Por eso el título de mi carta, lo absurdo ya deja de sorprender, para indignar.



Toda esta oposición, alguna con reconocida inteligencia, abogará por cama de CTI y atención médica superlativa en caso de necesitarla.



¿Deberían tener derecho a ello después de dejar en evidencia actitudes tan mezquinas?



Habría que pensarlo bien antes de brindársela...