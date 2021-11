Abrazo pendiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El Pit Cnt y el Frente realizaron el abrazo al Antel Arena.



Aclaro que nadie tiene nada contra del edificio. El asunto son los procedimientos, nada claros, que se produjeron durante su construcción.



El estadio de Peñarol costó 40 millones de dólares y tiene capacidad para 40 mil personas. El Antel Arena con la mitad de la capacidad, costó 3 veces más.



En un programa de TV, un panelista realizó una sugerencia que comparto: que los mismos que realizaron el abrazo anterior, lo hagan también a las columnas de la regasificadora. Que aprovechen ahora que por la proximidad del verano las aguas no están tan frías.



A los aviones de Pluna lamentablemente no lo pueden hacer porque ya no están.