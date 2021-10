Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En un programa televisivo se planteó las alternativas ausentes para la mujer que acude a ASSE, porque quiere interrumpir un embarazo.



La verdad es que el Estado no le ofrece ninguna posibilidad si se trata de razones económicas, que son una de las razones más frecuentes.



En la Unión Europea, la mujer sin apoyo de la pareja o la familia, tiene una ayuda y creemos que es lo único sólido que puede hacer para que cambie una decisión tomada.



Que el Estado ofrezca el apoyo directamente o por convenio con una ONG no hace al fondo del asunto; pero el apoyo económico no se puede soslayar ni sustituir.



Ya es tiempo para que el Estado asuma responsabilidades.