Los abogados del MTOP y de la ANP

@|Soy abogada y amo mi profesión que siempre la he ejercido conforme al decálogo del abogado de Eduardo J. Couture y, en particular, cuando el mismo expresa: “Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado”.



Es por ello que deseo transmitirle a los colegas que integran los servicios jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Área Jurídica y Notarial de la Administración Nacional de Puertos, mis sinceras felicitaciones por la digna y ejemplar respuesta que han dado cuando se les requirió informaran sobre los recursos que se han incoado contra el contrato con TCP-Katoen Natie y los decretos 114 y 115; y se expidieron manifestando que no habiendo tenido intervención en el dictado de esos actos administrativos, “el asesoramiento deberá serle solicitado a quienes hayan participado en la redacción de los mismos”.



De ese modo pusieron en evidencia su autonomía técnica y, con total dignidad y respeto a nuestra profesión, le indicaron a los jerarcas de turno que si no habían sido partícipes en la redacción de los actos administrativos impugnados, si habían sido “ninguneados”, si por sus respectivos departamentos no habían pasado los expedientes que ahora generaban esos recursos, no era correcto que se expidieran al respecto y que debían hacerlo aquellos que eran responsables de su redacción.



Actitudes como ésta, enaltecen nuestra profesión, por lo que al felicitarlos les reitero mi sincero reconocimiento.