Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Existe una buena manera de terminar con la tranquilidad nocturna de un barrio, esa tranquilidad que garantiza el buen descanso de los vecinos que al día siguiente, muchas veces muy temprano, deben salir a trabajar: que un mal día se instale un comercio con el cartel de "abierto las 24 horas".



Desconozco cuál es el criterio municipal que permite que un negocio de alimentos y bebidas (sobre todo bebidas y si son alcohólicas peor) se mantenga abierto toda la noche.



¿Beneficia al vecino? No parece. En general, las compras de los hogares se hacen en el día; ninguna familia espera a las tres o a las cuatro de la mañana para hacer sus compras. Está claro que, aparte del comerciante, a quien beneficia esa situación es a los juerguistas y borrachines de la noche, que hasta ese momento no se aparecían por el barrio pero que ahora vienen no se sabe de dónde, a altas horas de la madrugada, en busca del beberaje que necesitan. A grito pelado, en grupos, armando sus bochinches en plena calle, etc. En suma, alterando radicalmente lo que era la tranquilidad y la seguridad de la zona.



Eso pasa en mi barrio, desde que abrió un 24 horas. Desde entonces, me pregunto cuál es el criterio municipal que, lejos de defender al vecindario que contribuye con los impuestos religiosamente, termina perjudicándolo.



Sería bueno que la IMM explicara ese criterio o en todo caso, obrara en consecuencia.