Aberración del BHU

@| “Habrá respuesta a deudores en UR, pero el Banco debe ser solvente”. “Cualquier decisión que tome el Banco está en función de sus clientes actuales y futuros”. “El Banco no se puede comprometer, nos debemos a los ciudadanos que ya han capitalizado el banco hace 10 años”.



Versiones utilizadas por la Presidenta del B.H.U Sra. Ana Salveraglio en entrevista al diario El País, fecha 15/3/2018.



Presidenta, que feo volver a ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta categoría.



¡Presidenta estamos en el año 2018, plena democracia!



Yo deudor en UR desde hace 37 años quiero ser como sus “clientes actuales y futuros” y “los ciudadanos que han capitalizado el banco hace 10 años”, estoy seguro que me lo merezco, ya que pague durante 36 años mi préstamo. (4 veces el valor prestado) y debo 10 años más por los colgamentos, por un valor superior al prestado inicialmente.



Presidente no es nada personal, entiendo que sigue directivas y su Directorio no puede tomar las medidas necesarias para subsanar “el verdadero problema” que tenemos con el Banco.



Esta bueno que así sea, ya que resoluciones administrativas de anteriores Directorios, “sin una ley habilitante” generaron por ejemplo los llamados colgamentos.



Los que tienen la responsabilidad de tomar las medidas correctas son: El Ministro de economía, El Ministro de Vivienda, diputados o senadores, que por cierto se han preocupado, ya que en el año 2001 siendo oposición la bancada del Frente Amplio creo un proyecto de ley sobre prestamos para viviendas donde en uno de sus artículos, declaraba la nulidad de todos los saldos de reajustes diferidos establecidos unilateralmente por resoluciones administrativas del B.H.U; sin previa ley habilitante generando los llamados colgamentos.



Otro proyecto de diciembre del 2011, esta vez presentado por legisladores del Partido Nacional, declara en su único articulo la misma nulidad que el proyecto anterior.



En el correr de todos estos años (17 años desde el primer proyecto) hasta ahora ha habido una preocupación de los distintos legisladores, lo que no quiere decir que se hayan ocupado.



No soy economista, pero mi sentido común me dice que por mas que tengamos la verdad de nuestra parte, por mas razonables que sean nuestros reclamos, no es posible atenderlos sin comprometer el equilibrio financiero del B.H.U. Por lo cual “los 15000 deudores en UR estamos para sostener al Banco”.



¡¡Nunca se me podría haber pasado por mi cabeza cuando firme hace 37 años el préstamo para mi vivienda, que no solo tendría que pagarlo, sino además sostener por el resto de mi vida el equilibrio financiero del B.H.U.!! Pequeña reflexión: Si 15000 deudores que ya pagaron con creces sus viviendas dejan de aportar al banco, surge la siguiente ecuación.

• 15000 deudores por promedio $8000 = $120.000.000 mensuales

• $120.000.000 mensuales por 12 meses = 1.440.000.000 anuales

•1.440.000.000 / 30 valor dólar = U$S 48.000.000

• U$S 48.000.000 (Cuarenta y ocho millones de dólares al año) Millón más millón menos que ingresan al Banco de forma ilegal. En concreto la solución más rápida a esta aberración la tiene el Ministro Astori.

Ejemplo reciente tenemos (el de los cincuentones), ayudado por el Ministro Munro, resultado “se ocuparon” 2 Ministros y la solución llegó.



Una solución más lenta esta de parte de la justicia, ya que hay un juicio presentado aproximadamente por 500 familias contra el B.H.U y A.N.U en el año 2014, digo más lenta, ya que las partes demandadas en un intento de retrasar el proceso interponen cuestionamientos menores (en la jerga de los abogados llamadas chicanas), pero como dice el dicho ¡la Justicia tarda, pero llega! Lo que no me convence de esta solución es que cuando llegue habrán pasado, muchos años de mi vida sosteniendo el equilibrio financiero del banco y no haber disfrutado como me lo merezco de mis nietos. Señor Ministro Astori ahórrele por el lado legislativo un nuevo juicio al Estado, pero no con propuestas como las presentadas en la última reunión que tuvo con los deudores; sino con las soluciones que usted sabe planteara la Justicia, usted contento por hacer lo correcto y yo y muchos mas esperando a disfrutar de nuestros nietos como dice la ley de cuidados.