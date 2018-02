Abdala en Porto Alegre

Intervención que no corresponde



@|Estimados Señores de El País, aún no salgo de mi asombro luego de mirar por TV al Sr. Abdala, gritar por un megáfono desde una azotea, al estilo de los sindicalistas de los años 50, en un país vecino, cuando la justicia está interviniendo, algo realmente fuera de control.



El Sr. Read ayer por canal 10, me dio la tranquilidad que no todos son sindicalistas de los 50 y dijo palabras más/menos, si van a Brasil, que vayan a Venezuela, ya que Maduro persigue a trabajadores y estudiantes de la oposición... que alivio sentí.



Pero vuelvo al Sr. Abdala, que al parecer la sindicalocracia entre el Gobierno y el Pit-Cnt le ha aumentado la autoestima a niveles peligrosos.

Espero que el mundo, por lo menos Latinoamérica, no crea que todos los uruguayos somos como Abdala, que también hay muchos Read.



Evidentemente el Sr. Abdala se siente importante.