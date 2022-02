Abandono de jardines públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Mucha pena me dio traer desde el aeropuerto a un extranjero, cuando circulando por la Rambla y Bvar. Artigas me comentara: “Qué extraño lo desprolijos que están los canteros y jardinería”.



Es una triste verdad.

Pésima imagen para el país.



¿El departamento de jardinería de la IMM no está operativo?