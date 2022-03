Este 8M no marché...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Históricamente, el 8M ha sido un día en el que todas las mujeres hemos podido dejar de lado nuestra bandera política partidaria para así, unidas, reivindicar nuestros derechos en una marea violeta que inunda las calles de todo el mundo.



En nuestro país, sin embargo, este 8 de Marzo de 2022, ese color violeta pareció desteñirse a un rosado que busca la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, ante el paro general convocado por el PIT-CNT.



Ligar este día tan importante y universal como conciliador y reivindicativo, con esta postura tan parcial y local como separatista y miope, dejó a más de la mitad de las mujeres uruguayas sin participación en la marcha más importante del país.



Vivimos otra vez, como mujeres, la desigualdad de no poder acceder a los espacios que deberíamos tomar como propios y a sentirnos excluidas de las reivindicaciones planteadas en esta oportunidad, que terminan invisibilizando y desvirtuando el movimiento feminista en sí.



La gran lucha feminista debe ser colectiva e inclusiva, un espacio donde las mujeres sin importar su trasfondo o ideología política puedan sentirse seguras.



A fin de cuentas, nosotras sabemos lo que significa ser mujer, el nudo en la garganta que se forma y la profunda impotencia al escuchar sobre otra mujer maltratada, sobre otra violación o sobre otra mujer asesinada.



Ansío, deseo y me comprometo a trabajar para que el próximo 8M nos encuentre sin estas barreras, para así luchar todas juntas, porque no habrá NUNCA murallas tan altas que mujeres organizadas no podamos derrumbar.