¿Por qué no?

@| Tres noticias del noticiero de hoy. 1) El congreso de Intendentes no llega a un acuerdo por la amnistía de patentes, el argumento principal es que el valor de la deuda es superior al del vehículo y por consiguiente o se cobra con amnistía o no se cobra nada. 2) El Frente Amplio informa que el proyecto de ley de Vivienda Popular a votar en el parlamento no posee financiamiento por consiguiente no es posible llevarlo a cabo. Se trata de viviendas para los mas carenciados que no tienen acceso a ningún programa de ayuda. 3) Se vota una ley que prohibe utilizar los contenedores como viviendas, hay quejas en los principales balnearios del Este, se dice que a pesar que algunos son viviendas de lujo no condice con el tipo de edificación del entorno.



Digo yo, ¿podremos hacer algo unificando estas 3 noticias? Que tal si, 1) Realizamos una amnistía inmobiliaria para aquellos deudores que se encuentren en situaciones similares a los titulares de los vehículos. Los deudores son personas que si no han pagado es porque realmente no han podido no es lo mismo perder un auto que una casa, esos ciudadanos merecen luego de varias crisis y problemas del país tener la posibilidad de salvar su vivienda. 2) En caso de realizar dicha amnistía volcar ese ingreso “inesperado” a la realización de viviendas populares, creo que se podría realizar un número muy importante de casas y evitaría que propietarios con problemas financieros engrosaran el número de personas esperando la ayuda de vivienda popular por haber perdido su casa. 3) La vivienda popular puede ser construidas en contenedores y no me argumenten que son de baja calidad o no aptas. Se realizan excelentes casas de muy buena calidad y comodidad, la prueba es que la queja actual para su autorización es en zonas Maldonado y Punta del Este en balnearios de alto nivel. Para el estado, este tipo de construcción sería mucho más barato que para cualquier ciudadano ya que los contenedores no pagarían por quedarse en el país al estar en ingreso temporario, la mano de obra puede ser de privados de libertad dentro de los establecimientos penitenciarios y cuando está pronto trasladarlo al lugar definitivo.



¿Se podría? Creo que sí, beneficio para todos, sobre todo para los que más lo necesitan.