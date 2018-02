¿A dónde vamos?

@| La visión como ciudadano ante nuestra situación social lleva a preocupar. Se siente en el ambiente algo que no ocurría desde decenas de años atrás, la sensación de confrontación y desprecio a la vida. La sociedad en sí está fragmentada, enfrentada por momentos, insegura. No es necesario describir las acciones por ser conocidas, sin que haya señales de ofrecer soluciones, más bien dejar pasar, dilatar sin soluciones de fondo.



No se admite que haya sectores considerables de personas que expresan las debilidades y la necesidad de actuar para dar solución, no para remendar por no ser viable esa dirección. Creo que todos nos damos cuenta que es más bien un clamor de muchos, aunque haya quienes lo minimizan. El país no es Montevideo, hay mucho más y si recorremos el territorio esa incertidumbre campea los campos. Hay desaliento por la inacción y el desinterés. Por otro la clase trabajadora que creó y mantiene la Nación, sufre las consecuencias de ser olvidada y dejados de lado, no son escuchados y esa mala sensación se está instalando también allá, hasta lo más recóndito del país, mas, también se nota en la clase trabajadora de la ciudad quien sufre las consecuencias de una situación anómala y asfixiante.



Da la impresión que hay quienes apoyan la confrontación. Mientras, escuchamos a diario a personas que con criterio quieren apaciguar las aguas, buscar soluciones pero, no se establece el diálogo sino que el mismo, se pospone.



Pero, en algún momento hay que actuar, o ¿hay que aceptar asonadas, copamientos, invasión de propiedades, asesinatos?

Tuvimos que sufrir acciones terribles que no deben repetirse, pero, el ambiente se va enrareciendo y no aparecen señales de preocupación. Esperemos que la sensatez vuelva y los intereses personales, la omnipotencia no prevalezcan y se acepte que buena parte de la población quiere soluciones para trabajar y vivir en paz.