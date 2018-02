@|Si antes del nuevo Código Penal nos quejábamos de que los chorros entraban por una puerta de la comisaría y al rato salían por la otra; ahora eso quedó solucionado. Ni entran a la comisaría porque los señores fiscales están muy ocupados con cosas mas importantes.



O sea, la Justicia y la seguridad, sólo serán para los asuntos importantes o de sangre. Para el resto, los fiscales han dado órdenes muy claras a la Policía de que no los molesten con esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos roban ó rapiñan? ¿Para qué vamos a denunciar si no lo van a atender?



Sr. Bonomi, lo felicito, con esto las rapiñas en los papeles bajarán mucho más del 30% que prometió, y lo logra sin esfuerzo, ¡el nuevo Código Penal lo hizo por usted!



Nuevamente me pregunto qué hacer, no quieren que compremos armas para defensa, no quieren que andemos por la calle con algo vistoso (unos championes como la gente...), no quieren que la gente ande con dinero... ¿Acaso hay que disfrazarse de linyera para ir a trabajar con la esperanza de que no lo afanen?



Es un deber del Estado brindar seguridad a la población y quienes no robamos o asesinamos también estamos amparados por los derechos humanos. ¿La Comisión de Derechos Humanos no atiende estos problemas? ¿De qué derechos humanos se ocupa la venerable Comisión?

Por lo anterior que me pregunto: ¿y ahora qué hacemos?