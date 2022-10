¡Es ahora!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Me resulta alarmante la falta de compresión lectora del gremio de profesores y de algunos alumnos que aspiran a ser docentes. Qué parte les complica entender que, por ley, está prohibido ocupar centros de estudios y/o trabajo.



Con estas medidas autoritarias y actitudes de patoteros que están asumiendo, el país, los docentes y estudiantes que no se adhieren a sus movimientos, pierden mucho tiempo y dinero. Recursos que no se pueden recuperar y que atentan principalmente contra los más humildes.

Esto es muy sencillo, si usted transgrede alguna norma de tránsito, recibirá la multa correspondiente y la deberá pagar para poder continuar conduciendo. Es fácil de entender, ¿verdad?



Entonces, lo lógico es aplicar la misma herramienta para todos los que organizan las movilizaciones que transgreden la ley que prohibe las ocupaciones.



Sólo como ejemplo, a quienes ocupen sus lugares de trabajo y/o estudio se les aplique una multa a descontar directamente de sus salarios y, en el caso de los estudiantes, se los inhabilite por un período de exámenes.



Pienso, como la gran mayoría, que es hora de frenar esta escalada que tiene como único objetivo producir caos y desánimo en la sociedad, con un fin netamente político partidario.



Se sabe que cuando un gremio ocupa, es porque no tienen el apoyo interno de la mayoría de sus compañeros.



Entonces creo que, por esa gran mayoría y por todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos para que cobren sus salarios por enseñar y posibilitar que los alumnos puedan estudiar gratis, debemos expresar que estamos cansados de estos grupos minoritarios y exigir más respeto.