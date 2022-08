Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La denuncia del domingo 31 de julio, en el programa Santo y Seña, referido a la conducta asumida por ediles de diversos colores de la comuna fernandina, es una descalificación.



Expresión de desprecio y soberbia a la población, materializado en uso indiscriminado de dineros públicos, con viajes de dudosa justificación y costosos. Una sobreactuación empañando al gobierno departamental. Un exponente más de la situación de vivir en estas tierras del Este, pero al nivel de codiciados parajes del viejo continente. Que, si reflejasen la realidad, se podría llegar a contemplar; pero bien se sabe que no es así.



Falla, no alcanza con considerarse el primer balneario de América para permitirse gastos superfluos que podrían tener fines provechosos.

Comparte la realidad que vive el pueblo y los viajeros que pudiesen llegar socavando oportunidades. Situaciones como ésta demuestran las debilidades propias y la permisividad existente. No demuestra inteligencia ni es defendible lo actuado. Son hechos que ponen en alerta, ejemplos que cunden. Espinoso proceder del elenco político.



Es bueno ser mejores, no solo quererlo, sino serlo, con la necesaria educación y compenetración de la realidad para ser competitivos.