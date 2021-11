¡Hasta cuándo!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En este Uruguay de hoy, de libertad, donde se respeta el derecho y donde podemos vivir en democracia todos los habitantes sin importar su pensamiento político, resulta inadmisible el tono que ha tomado la campaña para derogar 135 artículos de la LUC.



Ley que fue dada a conocer desde 2017, por parte del Presidente de la República.



Luego, en la campaña electoral y antes del balotaje con los socios del Acuerdo Patriótico. Y luego, en Febrero 2020 se repartió a los restantes partidos que hoy son oposición (esperemos que por mucho tiempo). Y, como caso inédito, antes de ser tratada, se repartió la Ley a todos los representantes del Parlamento.



Conocían la Ley 6 meses antes de comenzar la legislatura. Por lo tanto, no pueden ignorarla. Pero lo que resulta más canallesco, son las mentiras que ponen en su propaganda en su contra.



No hay dudas que están en contra de la libertad.



Veamos: cuando el FA promulgó la Ley de Inclusión Financiera, el motivo principal era evitar el lavado de activos. ¡Mentira! ¡Cien veces mentir! ¿Qué pasó con las valijas de dólares que desembarcaban en Puerto Camacho en Colonia? ¿Dónde estaba la ley?



Como ciudadano les puedo decir que ahora tengo total libertad para realizar transacciones bancarias y puedo pagar como quiera.



El FA hizo la ley para favorecer a la banca privada.



Cuando dicen que la ley recorta el derecho de huelga, no es verdad. ¡Otra canallada! La huelga es un derecho que está en nuestra Constitución. Lo que sí se elimina es el patoterismo que el FA protegió. Cuando hay un paro el funcionario que quiere trabajar ahora puede hacerlo y se eliminan las ocupaciones que el FA permitía.



Si se establece que habrá referéndum, nosotros y solo nosotros vamos a elegir si mantenemos la Ley votando No, para no volver atrás.



Tenemos un gobierno en serio, ¡el futuro está ahí!