¿Hasta cuándo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Con fecha 28/11, los vecinos del Cordón denunciamos en esta página una situación grave y urgente que estamos viviendo, a causa de las actitudes agresivas de una muchacha (Marilyn); quien producto de padecer serios problemas mentales y algunos físicos, se descarga contra el resto de los vecinos, insultando, pateándolos, tirando piedras hacia los locales comerciales y últimamente en un desafuero total la emprendió contra un local recientemente instalado, partiéndole a golpes de palo el vidrio mayor de su fachada hacia la calle Rivera, entre Miguel del Corro y J. de Salterain.



¡Esto ya es vandalismo!



Quiero dejar constancia que si bien en varias situaciones esta persona fue denunciada a la comisaría zonal, también varios vecinos hemos intentado entablar con ella una actitud humana y solidaria, hablándole, escuchándola, aconsejándola y hasta ayudándola económicamente. Pero el problema nos desborda a todos. Los funcionarios policiales, aún con buena voluntad y profesionalismo, no pueden tomar medidas mayores, más allá de detenerla unas horas, pues el problema no es de delincuencia razonada, sino de una mente enferma que no controla sus actos, derivados de su propia situación de resentimiento e impotencia social.



No es un problema policial, es social.



Tampoco los vecinos, pese a nuestra mejor voluntad, logramos resultados más allá de algunas pocas semanas de paz y tranquilidad. Comprendemos que es un ser humano degradado, vaya a saber por qué circunstancias, y reconocemos que merece, como cualquier compatriota, un lugar adecuado a su situación, en algún sitio del Estado.



Pero ya no podemos seguir tolerando ni las pérdidas económicas de pequeños comerciantes que hacen un enorme esfuerzo para ganarse la vida ofreciendo un servicio a la comunidad, ni los destratos personales propios de quien no controla sus actos y agrede y perjudica a la comunidad.



Solicitamos pues al Mides y al resto de las autoridades nacionales, que se tomen las medidas necesarias y se interne a esta persona en forma urgente, brindándole el trato adecuado, por el cuidado de su salud personal, y por el bienestar merecido de los habitantes de nuestra zona. Además, dicha compatriota pernocta en las entradas de nuestras casas, locales y edificios de apartamentos.



Hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta de las autoridades nacionales, y esta persona sigue deambulando por las calles, durmiendo en las puertas de nuestras casas y edificios, amenazando e insultando a los vecinos, y alterando nuestra paz social. Alertamos a las autoridades que esto puede provocar situaciones violentas y no deseadas, de las cuales haremos responsables a las autoridades nacionales que no oigan y atiendan nuestros legítimos reclamos.



Y ejerceremos nuestros derechos denunciando esta grave situación ante los medios nacionales.