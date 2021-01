Reflexión 20/21

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El país comenzaba a transitar un nuevo gobierno presidido por el Dr. Luis Lacalle Pou. Quien a demostrado ser un hombre íntegro en el desarrollo de su gestión, actuando por convicción y sabiduría al enfrentar una pandemia generalizada en el mundo.

Siendo reconocido nuestro país por su solidaridad al repatriar muchos uruguayos varados en el exterior, como también socorrer a extranjeros varados en alta mar..



El país no tuvo que realizar cuarentena general como nuestros hermanos Argentinos, Brasileros y muchos otros países.



Nuestra economía siguió funcionando, y la fuerza laboral no se detuvo. Posicionó al Uruguay como un país confiable y con un Covid-19, controlado.



Al abrir un poco más la economía los casos aumentan, no por la gestión sino por la irresponsabilidad de muchos uruguayos que no respetan las reglas sanitarias.



Hoy se debe retroceder, pero asímismo seguimos adelante y con los controles necesarios para disminuir los casos.



Mucho se habla de la vacuna, se genera mucha ansiedad ante la misma. Veo muchos comentarios negativos y otros positivos. La verdad creo y defiendo la postura del equipo de gobierno. Es bueno esperar y ver cual es la mejor a la hora de comprar un fármaco que puede incidir en la salud de nuestro pueblo. Se debe tener plena seguridad de que no tiene efectos secundarios dejando secuelas.



Cabe destacar que en la misma esta en juego la vida de cada uno.



Se que elegirán la mejor de todas.



El gobierno exhortó a la población con publicidad y lo sigue haciendo, de distanciamiento, usar tapabocas, lavado de manos etc lo que todos sabemos.



Es responsabilidad nuestra ser solidarios colaborar con responsabilidad, disciplina en el uso de las medidas sanitarias. De esta forma entre todos venceremos la Pandemia.



Simplemente Gracias al Sr. Presidente, a todo su equipo y la coalición multicolor.