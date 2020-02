Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El gobierno electo no ha asumido y ya el FA está construyendo un relato con el cual demonizar al gobierno entrante.



Es palpable que aunque un poco más suave que en el resto de América Latina, en Uruguay esté surgiendo una grieta, un "ellos y nosotros".



Ellos son los afectos al relato, los que frente a un error objetivo lo suavizan diciendo que tienen buenas intenciones, pero que fallaron. En cambio, cuando juzgan un error análogo en el "nosotros" desaparece la buena intención y se lo carga con premeditación malevolente.



Ellos son los solidarios y nosotros los egoístas; ellos creen en una sociedad más igualitaria y nosotros somos insensibles a lo desigual.... y así podría seguir enumerando...



Pero lo sustancial es que nosotros creemos en las reglas de juego democráticas republicanas y si perdemos en las urnas, no salimos a desestabilizar en las calles...



Vimos la película en la Argentina reciente... el relato K se impuso al republicanismo democrático de Macri.



Más allá de los datos objetivos, el relato K fue: "Macri gobernó mal y para los ricos" y el kirchnerismo "capaz robó algo, pero siempre pensó en el pueblo".



Probablemente el kirchnerismo/peronismo tenga un 30% de núcleo duro y los anti K/peronismo, otro tanto.



Más allá de los muchos errores de Macri, lo que más pesó fue que no confrontaron el relato y no construyeron un anti relato. Ergo, ese otro 30% que no pertenece a ninguno de los dos, terminó apoyando mayoritariamente al peronismo K.



Si el gobierno entrante descuida esto, le puede pasar algo parecido a lo de allende el Plata y se va a ver en serios problemas para llevar adelante la tarea.



Es imprescindible que se aliente y haya un "nosotros" militante y dispuesto a confrontar el relato de "ellos".



Aquí también las partes se dividen en tercios. Por eso, si no se confronta el relato y se construye otro con "nuestros" valores, tanto la efectividad del nuevo gobierno como su continuidad en 2024, estará muy comprometida.



Nosotros, republicanos y democráticos Sí... ¡tontos no!